Более 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В контрольный пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром находились 315 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/65; "Марьинка" – 0/50; "Новотроицкое" – 40/50; "Гнутово" – 30/50", – говорится в сообщении.
Пограничники уточнили, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне с предыдущим днем. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы.
"В целом за КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств", – отметили в ГПСУ.
Напомним, в КПВВ "Горловка-Бахмут" представители российско-оккупационных войск препятствовали гражданским, которые направлялись на контролируемую территорию Украины.