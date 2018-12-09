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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Более 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

Киев • УНН

 • 11383 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В контрольный пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром находились 315 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Более 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/65; "Марьинка" – 0/50; "Новотроицкое" – 40/50; "Гнутово" – 30/50", – говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне с предыдущим днем. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы.

"В целом за КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств", – отметили в ГПСУ.

Напомним, в КПВВ "Горловка-Бахмут" представители российско-оккупационных войск препятствовали гражданским, которые направлялись на контролируемую территорию Украины.

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