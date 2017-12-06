Понад 30 тис. державних службовців всіх рівнів вже вивчають англійську мову - Влащенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На початку жовтня поточного року був підписаний Меморандум про співпрацю між НАДС та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо навчання державних службовців всіх рівнів англійській мові згідно стандартів ЄС на порталі Соціального проекту вивчення іноземних мов "Lingva.Skills" і вже зараз ми можемо бачити перші успішні результати такої співпраці між державними органами та громадськими організаціями. Про це повідомив Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає УНН з посиланням на сайт агенства.
"Володіння англійською мовою для сучасного державного службовця є не розкішшю, а вимогою часу – розповів Ващенко - Саме тому цьому питанню буде приділено багато уваги під час реалізації реформи державної служби".
Наразі, існує два рейтинги, які є у відкритому доступі і демонструють відсоток співробітників центральних органів виконавчої влади, які навчаються у Проекті, від загальної кількості співробітників певного відомства та кількість виконаних справ загалом по ЦОВам.
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"Це дійсно унікальний проект, який є справжнім вітчизняним українським освітнім продуктом. Не дивно, що за результатами щойно завершеного Всеукраїнського соціологічного дослідження на замовлення Фонду "Відродження", яке проводила одна з провідних українських соціологічних компаній, "Lingva.Skills" із серйозним відривом посіла перше місце, як най популярніший освітній он-лайн ресурс серед українців. 24 % населення України вже знають цей проект. Тобто, майже кожен 4 громадянин України" - розповів Влащенко
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"Спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та міжнародними партнерами ми йдемо далі і створюємо ефективну екосистему навчання та тестування рівня володіння іноземними мовами. Переконаний, що незабаром більшість державних службовців будуть володіти англійською мовою на належному рівні!" – висловив впевненість Голова НАДС.