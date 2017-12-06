Понад 30 тис. державних службовців всіх рівнів вже вивчають англійську мову - Влащенко

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На початку жовтня поточного року був підписаний Меморандум про співпрацю між НАДС та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо навчання державних службовців всіх рівнів англійській мові згідно стандартів ЄС на порталі Соціального проекту вивчення іноземних мов "Lingva.Skills" і вже зараз ми можемо бачити перші успішні результати такої співпраці між державними органами та громадськими організаціями. Про це повідомив Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає УНН з посиланням на сайт агенства.