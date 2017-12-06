Более 30 тыс. государственных служащих всех уровней уже изучают английский язык - Влащенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В начале октября текущего года был подписан Меморандум о сотрудничестве между НАГС и Ассоциацией инновационной и цифровой образования по обучению государственных служащих всех уровней английском языке согласно стандартам ЕС на портале Социального проекта изучения иностранных языков "Lingva.Skills" и уже сейчас мы можем видеть первые успешные результаты такого сотрудничества между государственными органами и общественными организациями. Об этом сообщил председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает УНН со ссылкой на сайт агентства.
"Владение английским языком для современного государственного служащего является не роскошью, а требованием времени - рассказал Ващенко - Именно поэтому этому вопросу будет уделено много внимания во время реализации реформы государственной службы".
Сейчас существует два рейтинга, которые есть в открытом доступе и демонстрируют процент сотрудников центральных органов исполнительной власти, которые учатся в Проекте, от общего количества сотрудников определенного ведомства и количество выполненных дел в целом по ЦОВам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВНО-2018: обнародованы образцы тестов по иностранным языкам
"Это действительно уникальный проект, который является настоящим отечественным украинским образовательным продуктом. Неудивительно, что по результатам завершившегося Всеукраинского социологического исследования по заказу Фонда" Возрождение ", которое проводила одна из ведущих украинских социологических компаний," Lingva.Skills "с серьезным отрывом заняла первое место, как самый популярный образовательный онлайн ресурс среди украинском. 24% населения Украины уже знают этот проект. То есть, почти каждый 4 гражданин Украины ", - рассказал Влащенко
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский совет совместно с МОН разработала новую программу подготовки учителей английского языка
"Совместно с Ассоциацией инновационной и цифровой образования и международными партнерами мы идем дальше и создаем эффективную экосистему обучения и тестирования уровня владения иностранными языками. Убежден, что вскоре большинство государственных служащих будут владеть английским языком на должном уровне!" - выразил уверенность Председатель НАГС.