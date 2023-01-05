Понад 30 снарядів вночі росіяни запустили у бік Нікополя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Окупаційна армія у ніч проти 5 січня обстріляла Нікополь. По місту запустили понад 30 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Росіяни тричі накривали місто з “Градів” та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали", — написав Резніченко.
За його словами, у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень у Нікополі.
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