Понад 30 снарядів вночі росіяни запустили у бік Нікополя

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"Росіяни тричі накривали місто з “Градів” та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали", — написав Резніченко.

За його словами, у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень у Нікополі.

Додамо

Українські військові відбили наступ російських військ в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.