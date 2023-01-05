Более 30 снарядов ночью россияне запустили в сторону Никополя
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Оккупационная армия в ночь на 5 января обстреляла Никополь. По городу запустили более 30 снарядов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Россияне трижды накрывали город из “Градов” и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов. Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали", — написал Резниченко.
По его словам, в больнице умер 64-летний мужчина, который получил тяжелые ранения накануне днем в Никополе.
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