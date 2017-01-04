Понад 30 пунктів обігріву відкриють на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Завтра в області з’явиться до 30 стаціонарних пунктів обігріву. Про це кореспонденту УНН повідомив помічник начальника ДСНС зі зв’язків з громадськістю Віктор Козак.
За його словами, їх облаштовують на базі соціальних закладів у Рівному та районних центрах. До сьогодні таких пунктів при лікарнях, територіальних центрах обслуговування населення уже відкрито 7.
“Також 6 січня, коли на Рівненщину прийдуть морози до 20 градусів, ми готові розгорнути 5 мобільних пунктів обігріву”, — додав Віктор Козак.
Нагадаємо, на території міста Києва в зимовий період 2016/2017 рр. передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву.