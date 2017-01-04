Более 30 пунктов обогрева откроют в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра в области появится до 30 стационарных пунктов обогрева. Об этом корреспонденту УНН сообщил помощник начальника ГосЧС по связям с общественностью Виктор Козак.
По его словам, их обустраивают на базе социальных учреждений в Ровно и районных центрах. До сих пор таких пунктов при больницах, территориальных центрах обслуживания населения уже открыто 7.
"Также 6 января, когда в Ровенскую область придут морозы до 20 градусов, мы готовы развернуть 5 мобильных пунктов обогрева", - добавил Виктор Козак.
Напомним, на территории города Киева в зимний период 2016/2017 гг. Предусмотрено размещение 51 стационарного пункта обогрева.