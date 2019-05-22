Понад 3 млн роботодавців перебуває на обліку у фонді соцстраха
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Фонді соціального страхування України на обліку перебуває понад 3,3 мільйона роботодавців та інших осіб, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок (ЄСВ). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресс-службу Фонду соціального страхування України.
“З початку цього року кількість страхувальників зросла на 97,9 тис. та сягає вже понад 3,33 млн. Разом із тим зростає кількість застрахованих працівників — станом на сьогодні на виплати і послуги від Фонду мають право 12,7 млн осіб, це на 2,3 млн більше, ніж у 2017 році. З них власне працівників — 10,8 млн. У першу чергу, таке суттєве зростання пов’язано із законодавчими змінами, якими усіх фізичних осіб-підприємців, незалежно від обраної системи оподаткування, у 2016 році було віднесено до застрахованих осіб”, — говорить голова правління Фонду Володимир Саєнко.
Зазначається, з них юридичних осіб — 1,4 млн, фізичних осіб — 1,9 млн.
Нагадаємо, з обманом з боку роботодавця або примусовою працею стикались близько 5% внутрішньо переміщених осіб.