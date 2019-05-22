Более 3 млн работодателей состоит на учете в фонде соцстраха

"С начала этого года количество страхователей выросла на 97,9 тыс. и достигает уже более 3,33 млн. Вместе с тем растет количество застрахованных работников - по состоянию на сегодня на выплаты и услуги от Фонда имеют право 12,7 млн человек, это на 2,3 млн больше, чем в 2017 году. Из них собственно работников - 10,8 млн. В первую очередь, такое существенный рост связан с законодательными изменениями, которыми всех физических лиц-предпринимателей, независимо от избранной системы налогообложения, в 2016 году было отнесено к застрахованным лицам", - говорит председатель правления Фонда Владимир Саенко.

Отмечается, из них юридических лиц - 1,4 млн, физических лиц - 1,9 млн.

Напомним, с обманом со стороны работодателя или принудительным трудом сталкивались около 5% внутренне перемещенных лиц.



