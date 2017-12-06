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Понад 2750 український бійців полягли за збереження України — Порошенко

Київ • УНН

 • 11798 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. За час конфлікту на Донбасі загинуло понад 2750 українських військових. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на прем’єрі фільму “Кіборги” у Києві, передає УНН.

“Більше 2750 українських військових, в тому числі майже 2400 зі складу Збройних сил України віддали своє життя за те, щоби Україна була збережена. За кожен клаптик рідної землі”, — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі і тільки протягом 2017 року незаконні збройні формування здійснили 14 тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

Як повідомляв УНН, за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2 тисячі 500 цивільних осіб, а ще 9 тисяч отримали поранення.

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