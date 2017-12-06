Более 2750 украинских бойцов полегли за сохранение Украины - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За время конфликта на Донбассе погибли более 2750 украинских военных. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на премьере фильма "Киборги" в Киеве, передает УНН.
"Более 2750 украинских военных, в том числе почти 2400 из состава Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли", - подчеркнул глава государства.
Напомним, конфликт в Донбассе находится в активной фазе и только в течение 2017 года незаконные вооруженные формирования совершили 14 тыс. обстрелов позиций ВСУ.
Как сообщал УНН, за время конфликта в Донбассе погибли более 2 тыс. 500 гражданских лиц, а еще 9 тыс. получили ранения.