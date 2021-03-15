Понад 250 тисяч українців "встали" в чергу на вакцинацію від COVID-19. Найбільше з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Загалом понад 250 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19. Найбільше записалося з Києва та Львівської, Дніпропетровської й Київської областей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Станом на зараз до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалося 258 663 людини. Через контактний центр записалося 17 581, через мобільний додаток 21 266, через портал 219 816”, — розповів Кучер.
За його словами, найбільше записів до листа вакцинації здійснюють люди віком від 21 до 39 років. Найменше записів вікової категорії 80 та більше років.
“Найбільше записів з таких регіонів України: місто Київ — 79 436, Львівська область — 21 095 людей, Дніпропетровська область — 18 827 людей, Київська область — 17 645 людей, Харківська область — 16 214, Одеська область — 11 526”, — сказав Кучер.
Доповнення
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 2 018 осіб.
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.