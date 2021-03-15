Более 250 тысяч украинцев "встали" в очередь на вакцинацию от COVID-19. Больше всего из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Всего более 250 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19. Больше всего записалось из Киева и Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 258 663 человека. Через контактный центр записалось 17 581, через мобильное приложение 21 266,через портал 219 816”, — рассказал Кучер.
По его словам, больше всего записей в лист вакцинации осуществляют люди в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего записей возрастной категории 80 и более лет.
“Больше всего записей из таких регионов Украины: Киев — 79 436, Львовская область — 21 095 человек, Днепропетровская область — 18 827 человек, Киевская область — 17 645 человек, Харьковская область — 16 214, Одесская область — 11 526”, — сказал Кучер.
Дополнение
В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 2018 человек.
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.