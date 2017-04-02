Понад 25 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 80/150; “Мар’їнка” — 180/100; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 50/30", — сказано у повідомленні.

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Загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду характеризувався певним зменшенням — приблизно на 4 тис. осіб менше, які перетнули лінію розмежування, у порівнянні з попереднім днем. Всього через КПВВ прослідувало 25,3 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів: