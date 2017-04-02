Понад 25 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні вранці у чергах на чотирьох пунктах пропуску у зоні АТО перебувало 670 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 80/150; “Мар’їнка” — 180/100; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 50/30", — сказано у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінську домовились про подовження роботи КПВВ на Великодні свята
Загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду характеризувався певним зменшенням — приблизно на 4 тис. осіб менше, які перетнули лінію розмежування, у порівнянні з попереднім днем. Всього через КПВВ прослідувало 25,3 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів:
-
- “Майорське” — 6020 осіб та 860 транспортних засобів;
-
- “Мар’їнка” — 7120 осіб та 1380 транспортних засобів;
-
- “Новотроїцьке” —4940 осіб та 1140 транспортних засобів;
-
- “Гнутове” — 2760 осіб та 760 транспортних засобів;
-
- “Станиця Луганська” — 4515 осіб.
-