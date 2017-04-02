Более 25 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня утром в очередях на четырех пунктах пропуска в зоне АТО находилось 670 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 80/150; "Марьинка" - 180/100; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.
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Всего за прошлые сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным уменьшением - примерно на 4 тыс. человек меньше, которые пересекли линию разграничения, по сравнению с предыдущим днем. Всего через КПВВ последовало 25,3 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:
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- "Майорское" - 6020 человек и 860 транспортных средств;
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- "Марьинка" - 7120 человек и 1380 транспортных средств;
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- "Новотроицкое" - 4940 человек и 1140 транспортных средств;
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- "Гнутово" - 2760 человек и 760 транспортных средств;
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- "Станица Луганская" - 4515 человек.
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