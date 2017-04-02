Более 25 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59643 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106830 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164260 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120575 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113909 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105174 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156226 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Более 25 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

Более 25 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

Киев  •  УНН

 • 9382 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня утром в очередях на четырех пунктах пропуска в зоне АТО находилось 670 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 80/150; "Марьинка" - 180/100; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.

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Всего за прошлые сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным уменьшением - примерно на 4 тыс. человек меньше, которые пересекли линию разграничения, по сравнению с предыдущим днем. Всего через КПВВ последовало 25,3 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 6020 человек и 860 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7120 человек и 1380 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 4940 человек и 1140 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2760 человек и 760 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 4515 человек.
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