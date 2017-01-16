Понад 20 млн грн інвестували в ремонт госпіталю для ветеранів війни у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Більше 20 млн грн інвестували в ремонтні роботи у Кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів війни. Про це під час наради в ОДА поінформував очільник області Сергій Кузьменко, передає УНН.
“Фактично завершується ремонт госпіталю для учасників АТО та ветеранів Великої Вітчизняної війни, на п’яти поверхах, фактично на кожному з них, відбулися внутрішні роботи, замінено дуже багато комунікацій, встановлена нова система кондиціонування, встановлені енергозберігаючі вікна, використана технологія утеплення приміщення, змонтовані сучасні фасади, найближчим часом, буквально через декілька тижнів, ми там завершимо роботи”, — сказав Сергій Кузьменко.
Також він додав, що виконати значний обсяг робіт стало можливим завдяки програмі Фонду регіонального розвитку, крім того, були залучені кошти Державного фонду соціально-економічного розвитку.
Нагадаємо, на Кіровоградщину надійшли кошти, які призначені для завершення будівництва будинку для військовослужбовців по вул.Попова у Кропивницькому.