Более 20 млн грн инвестировали в ремонт госпиталя для ветеранов войны в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. Более 20 млн грн инвестировали в ремонтные работы в Кировоградском областном госпитале для ветеранов войны. Об этом во время совещания в ОГА сообщил глава области Сергей Кузьменко, передает УНН.
"Фактически завершается ремонт госпиталя для участников АТО и ветеранов Великой Отечественной войны, на пяти этажах, фактически на каждом из них, проведены внутренние работы, заменено очень много коммуникаций, установлена новая система кондиционирования, установлены энергосберегающие окна, использована технология утепления помещения, смонтированы современные фасады, в ближайшее время, буквально через несколько недель, мы там завершим работы", - сказал Сергей Кузьменко.
Также он добавил, что выполнить значительный объем работ стало возможным благодаря программе Фонда регионального развития, кроме того, были привлечены средства Государственного фонда социально-экономического развития.
Напомним, в Кировоградскую область поступили средства, которые предназначены для завершения строительства дома для военнослужащих по ул. Попова в Кропивницком.