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Понад 2 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок 2 травня в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі публічну безпеку і порядок 2 травня забезпечуватимуть більше 2 тис. правоохоронців. Про повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Понад 2 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок 2 травня в Одесі

Так, на вулиці міста, окрім правоохоронців, вийдуть 400 військовослужбовців Нацгвардії, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронців з інших регіонів України. Усі вони в посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення громадян.

Крім цього, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу. Ці поліцейські не застосовуватимуть жодних заходів примусу, адже їхні основні завдання – налагодження взаємодії поліції та населення, попередження будь-яких конфліктних ситуацій під час масових заходів. Вони роз’яснюватимуть громадянам їхні права та обов’язки, а також чинне законодавство України та наслідки його порушення.

"З метою недопущення порушень публічного порядку на Куликовому полі та Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження. Вхід до вказаних місць здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти. Також у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту. Так само нагадуємо про заборону виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, з 28 квітня поліція Одеси переходить на посилений режим несення служби.

Українські Національні Новини

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