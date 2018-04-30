Более 2 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок 2 мая в Одессе

Так, на улицы города, кроме правоохранителей, выйдут 400 военнослужащих Нацгвардии, курсантов Одесского государственного университета внутренних дел и правоохранителей из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - налаживание взаимодействия полиции и населения, предупреждение любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения.

"С целью недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. Вход в указанных мест будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта. Так же напоминаем о запрете изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", - отметили в полиции.

Напомним, с 28 апреля полиция Одессы переходит на усиленный режим несения службы.