Понад 2 тис. 400 разів зверталися по допомогу до пунктів обігріву на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 січня. УНН. Станом на сьогодні, 9 січня, зафіксовано 2 тис. 415 звернень по допомогу до стаціонарних та мобільних пунктів обігріву на території Закарпатської області. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
«За останню добу зафіксовано 4 звернення до стаціонарних пунктів обігріву та 201 – до мобільних. З 15 грудня, коли в області почали функціонувати пункти обігріву, по допомогу до них звернулися 2 тис. 415 осіб – 74 до стаціонарних та 2 тис. 341 до мобільних відповідно», – розповіла Н.Батир.
Водночас, в Управлінні ДСНС у Закарпатській області наголошують, що кількість пунктів обігрів на Закарпатті зростає. На сьогодні їх нараховується 48 по області – 45 стаціонарних та 3 мобільних. Усі вони забезпечені продуктами харчування та опаленням.
Нагадаємо, за даними медичних установ Закарпатської області, з початку зими на Закарпатті зафіксовано 10 випадків обмороження.