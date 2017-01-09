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Более 2 тыс. 400 раз обращались за помощью в пункты обогрева в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 7107 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на сегодня, 9 января, зафиксировано 2 тыс. 415 обращений за помощью в стационарные и мобильные пункты обогрева на территории Закарпатской области. Об этом УНН сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

"За последние сутки зафиксировано 4 обращения в стационарные пункты обогрева и 201 – в мобильные. С 15 декабря, когда в области начали функционировать пункты обогрева, за помощью к ним обратились 2 тыс. 415 человек – 74 в стационарные и 2 тыс. 341 в мобильные соответственно", – рассказала Н.Батыр.

В то же время, в Управлении ГосЧС в Закарпатской области отмечают, что количество пунктов обогрева Закарпатской области растет. На сегодня их насчитывается 48 по области – 45 стационарных и 3 мобильных. Все они обеспечены продуктами питания и отоплением.

Напомним, по данным медицинских учреждений Закарпатской области, с начала зимы в области зафиксированы 10 случаев обморожения.

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