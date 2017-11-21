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Понад 2,5 млн жителів Ємену втратили доступ до чистої води через блокаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сана і Аль-Байда приєдналися до списку міст Ємену без чистої води через відсутність палива для насосних станцій, після блокади, введеної двома тижнями назад коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії. Такі дані надає Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Близько 2,5 мільйонів жителів Ємену тепер позбавлені доступу до чистої води у містах, що переповнені, тим самим "піддані ризику ще одного великого спалаху хвороб, що передається через воду", - сказала прес-секретар МКЧХ Іоланда Джакемет.

"Системи водопостачання та водовідведення в Дхамарі та Амарані зараз забезпечують лише половину нормального покриття", - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ємені кількість хворих холерою перевищила 700 тис. людей

Раніше МКЧХ повідомляв, що три міста в Ємені - Саада, Тайц і Ходейда - вичерпали чисту воду, оскільки блокада скоротила імпорт палива, необхідного для перекачування та санітарії.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що Ємену загрожує найбільший масовий голод за останні десятиліття.

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