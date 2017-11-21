Понад 2,5 млн жителів Ємену втратили доступ до чистої води через блокаду

Близько 2,5 мільйонів жителів Ємену тепер позбавлені доступу до чистої води у містах, що переповнені, тим самим "піддані ризику ще одного великого спалаху хвороб, що передається через воду", - сказала прес-секретар МКЧХ Іоланда Джакемет.

"Системи водопостачання та водовідведення в Дхамарі та Амарані зараз забезпечують лише половину нормального покриття", - додала вона.

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Раніше МКЧХ повідомляв, що три міста в Ємені - Саада, Тайц і Ходейда - вичерпали чисту воду, оскільки блокада скоротила імпорт палива, необхідного для перекачування та санітарії.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що Ємену загрожує найбільший масовий голод за останні десятиліття.