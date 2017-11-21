Более 2,5 млн жителей Йемена потеряли доступ к чистой воде из-за блокады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сана и Аль-Байда присоединились к списку городов Йемена без чистой воды из-за отсутствия топлива для насосных станций, после блокады, введенной двумя неделями назад коалицией под руководством Саудовской Аравии. Такие данные предоставляет Международный комитет Красного Креста, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Около 2,5 млн жителей Йемена теперь лишены доступа к чистой воде в городах, переполнены, тем самым "подвержены риску еще одной крупной вспышки болезней, передается через воду", - сказала пресс-секретарь МККК Иоланда Джакемет.
"Системы водоснабжения и водоотведения в Дхамари и Амаранте сейчас обеспечивают лишь половину нормального покрытия", - добавила она.
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Ранее МККК сообщал, что три города в Йемене - Саада, Тайц и Ходейда - исчерпали чистую воду, поскольку блокада сократила импорт топлива, необходимого для перекачки и санитарии.
Напомним, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод за последние десятилетия.