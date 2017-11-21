Более 2,5 млн жителей Йемена потеряли доступ к чистой воде из-за блокады

Около 2,5 млн жителей Йемена теперь лишены доступа к чистой воде в городах, переполнены, тем самым "подвержены риску еще одной крупной вспышки болезней, передается через воду", - сказала пресс-секретарь МККК Иоланда Джакемет.

"Системы водоснабжения и водоотведения в Дхамари и Амаранте сейчас обеспечивают лишь половину нормального покрытия", - добавила она.

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Ранее МККК сообщал, что три города в Йемене - Саада, Тайц и Ходейда - исчерпали чистую воду, поскольку блокада сократила импорт топлива, необходимого для перекачки и санитарии.

Напомним, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод за последние десятилетия.