Понад 150 росіян засуджено за участь у панахиді за Навальним
Київ • УНН
154 людини в санкт-петербурзі були визнані винними і засуджені до 14 діб позбавлення волі за участь у панахиді на честь опозиційного політика Навального.
Уже понад 150 осіб засуджені в рф за учать у панахиді на честь Навального.
Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
У рф більше 150 учасників панахиди, що відбулася на честь опозиційного політика Навального, були засуджені до короткострокового ув'язнення.
Тільки в петербурзі було засуджено 154 особи. Вони отримали до 14 діб позбавлення волі за порушення антипротестного законодавства рф.
Додамо
Подібні вироки також були винесені в інших частинах рф.
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