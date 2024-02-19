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Понад 150 росіян засуджено за участь у панахиді за Навальним

Понад 150 росіян засуджено за участь у панахиді за Навальним

Київ • УНН

 • 30631 перегляди

154 людини в санкт-петербурзі були визнані винними і засуджені до 14 діб позбавлення волі за участь у панахиді на честь опозиційного політика Навального.

Уже понад 150 осіб засуджені в рф за учать у панахиді на честь Навального.  

Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

У рф більше 150  учасників панахиди, що відбулася на честь опозиційного політика Навального, були засуджені до короткострокового ув'язнення.

Тільки в петербурзі було засуджено 154 особи. Вони отримали до 14 діб позбавлення волі за порушення антипротестного законодавства рф.

Додамо

Подібні вироки також були винесені в інших частинах рф.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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