Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  113833 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  236173 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  295566 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  235672 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  257230 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  324790 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  298380 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  238277 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  222543 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  227245 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 01:53  •  3301 просмотра

Read in English

154 человека в санкт-петербурге были признаны виновными и приговорены к 14 суткам лишения свободы за участие в панихиде в честь оппозиционного политика Навального.

Уже более 150 человек осуждены в рф за участие в панихиде в честь Навального.  

Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

В рф более 150  участников панихиды, состоявшейся в честь оппозиционного политика Навального, были приговорены к краткосрочному заключению.

Только в петербурге было осуждено 154 человека. Они получили до 14 суток лишения свободы за нарушение антипротестного законодательства рф.

Добавим

Подобные приговоры также были вынесены в других частях рф.

Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли17 февраля 2024, 15:27 • 30397 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
bildБильд
Понад 150 росіян засуджено за участь у панахиді за Навальним
More than 150 russians convicted for participating in Navalny's memorial service
Новости по теме

Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

154 человека в санкт-петербурге были признаны виновными и приговорены к 14 суткам лишения свободы за участие в панихиде в честь оппозиционного политика Навального.

Новости Мира •   •  3301 просмотра
Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить санкции против рф, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также защиту судоходства в Красном море.

Политика •   •  5320 просмотра
Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф

российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ

рф атаковала несколько украинских медиа-сайтов и опубликовала фейковые новости.

Война •   •  8622 просмотра
российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ

Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности

По инициативе Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Общественной организации "Военная школа "Боривитер" состоялась первая конференция на тему "Lessons Learned: выстраиваем системную способность".

Война •   •  9466 просмотра
Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности

рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний

кремлевское псевдоСМИ распространяет "новость" о тестировании ревматологических лекарственных средств на жителях Мариуполя для западных компаний в 2008-2016 годах.

Война •   •  10169 просмотра
рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний

198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф

198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.

Война •   •  10156 просмотра
198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф

На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.

Война •   •  10061 просмотра
На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны

США нанесли удар по объектам, подконтрольным хуситам в Йемене, уничтожив три противокорабельные крылатые ракеты, подводный и надводный беспилотник.

Новости Мира •   •  9009 просмотра
США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.

Криминал и ЧП •   •  9655 просмотра
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.

Война •   •  15980 просмотра
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины