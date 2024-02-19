Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

Уже более 150 человек осуждены в рф за участие в панихиде в честь Навального.

Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

В рф более 150 участников панихиды, состоявшейся в честь оппозиционного политика Навального, были приговорены к краткосрочному заключению.

Только в петербурге было осуждено 154 человека. Они получили до 14 суток лишения свободы за нарушение антипротестного законодательства рф.

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Подобные приговоры также были вынесены в других частях рф.

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