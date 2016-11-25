Понад 15,6 тонн фальсифікованого алкоголю вилучила поліція

Київські правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованого алшкоголю. Організатори орендували приміщення на території заводу в с.м.т. Коцюбинське. Розповсюджували фальсифікат через роздрібні торговельні мережі Києва та столичного регіону під виглядом відомих марок іноземного та вітчизняного виробництва.

Поліцейські вилучили бочки зі спиртовмісною рідиною, готовий до реалізації сурогат, обладнання для виробництва продукції, а також компоненти для її виготовлення. Загалом вилучено сім тонн фальсифікованої алкогольної продукції вартістю понад 340 тис. грн.

Крім того, в одному з гаражних боксів Оболонського району працівники управління вилучили 973,5 літрів фальсифікату.

На Харківщині у місті Лозова поліцейські виявили склад, де зберігалась фальсифікована продукція. У приміщеннях торговельної бази не тільки зберігався алкоголь, а також здійснювався продаж як дрібними, так і великими партіями. Правоохоронці вилучили понад 10 тис. пляшок фальсифікату: 340 ящиків горілки, 190 ящиків шампанського, 95 ящиків коньяку. Загальна вартість вилученого складає 659 тисяч гривень.

Також правоохоронці у автомобілі 53-річного місцевого жителя вилучили 2,5 тонн спирту на Сумщині. Наразі працівники поліції Сумщини встановлюють канали надходження та збуту спирту.

Загалом оперативники вилучили понад 15,6 тонн алкогольної продукції на суму більше одного мільйона гривень.

За всіма фактами протиправної діяльності відкриті кримінальні провадження.