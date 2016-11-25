Более 15,6 тонн фальсифицированного алкоголя изъяла полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители изъяли более 15,6 тонн фальсифицированного алкоголя в Харьковской, Сумской областях и Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Киевские правоохранители разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Организаторы арендовали помещение на территории завода в п.г.т. Коцюбинское. Распространяли фальсификат через розничные торговые сети Киева и столичного региона под видом известных марок иностранного и отечественного производства.
Полицейские изъяли бочки с спиртосодержащей жидкостью, предназначенный для реализации суррогат, оборудование для производства продукции, а также компоненты для ее изготовления. Всего изъято семь тонн фальсифицированной алкогольной продукции стоимостью более 340 тыс. грн.
Кроме того, в одном из гаражных боксов Оболонского района сотрудники управления изъяли 973,5 литра фальсификата.
В Харьковской области в городе Лозовая полицейские обнаружили склад, где хранилась фальсифицированная продукция. В помещениях торговой базы не только сохранялся алкоголь, а также осуществлялась продажа как мелкими, так и крупными партиями. Правоохранители изъяли более 10 тыс. бутылок фальсификата: 340 ящиков водки, 190 ящиков шампанского, 95 ящиков коньяка. Общая стоимость изъятого составляет 659 тыс. гривен.
Также правоохранители в автомобиле 53-летнего местного жителя изъяли 2,5 тонн спирта в Сумской области. Сейчас сотрудники полиции Сумской области устанавливают каналы поступления и сбыта спирта.
В общем оперативники изъяли более 15,6 тонн алкогольной продукции на сумму более одного миллиона гривен.
По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные производства.