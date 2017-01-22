Понад 140 рейсів скасували в Японії через снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сильні снігопади на острові Хоккайдо на півночі Японії призвели до скасування понад 140 авіарейсів. Про це УНН повідомляє із посиланням на NHK.
За даними телеканалу, 118 рейсів були скасовані найбільшими японськими авіакомпаніями Japan Airlines (JAL) і All Nippon Airways (ANA), ще 28 авіарейсів були скасовані компаніями-лоукостерами.
Окрім цього, поїзди також вирушають із затримками
За даними Головного японського метеорологічного агентства, до ранку понеділка в регіоні може випасти до 60 см снігу.
Нагадаємо, через негоду в Москві скасовано близько 40 рейсів 22 січня.