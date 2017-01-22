Более 140 рейсов отменили в Японии из-за снегопадов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сильные снегопады на острове Хоккайдо на севере Японии привели к отмене более 140 авиарейсов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
По данным телеканала, 118 рейсов были отменены крупнейшими японскими авиакомпаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), еще 28 авиарейсов были отменены компаниями-лоукостерами.
Кроме этого, поезда также отправляются с задержками
По данным Главного японского метеорологического агентства, к утру понедельника в регионе может выпасть до 60 см снега.
Напомним, из-за непогоды в Москве отменено около 40 рейсов 22 января.