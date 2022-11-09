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Понад 130 тюленів знайдено мертвими на пляжах Каспію

Понад 130 тюленів знайдено мертвими на пляжах Каспію

Київ • УНН

 • 373590 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Понад 130 тюленів, що перебувають під загрозою зникнення, були знайдені мертвими на казахстанських пляжах Каспійського моря, передає УНН.

Цитата

"Виявлено трупи мертвих тюленів", - повідомив AFP представник міністерства екології Казахстану.

Деталі

Міністерства екології повідомило, що 131 тюленя знайшли мертвими на пляжах Каспійського моря на заході країни.

Буде проведено розтин, і, за словами казахстанських експертів-екологів, буде проаналізовано зразки ґрунту та води з цього району.

Доповнення

Каспійський тюлень, єдиний такий вид, що мешкає в Каспійському морі, був включений урядом Казахстану в листопаді 2020 року до списку видів, що зникають.

Каспійське море, найбільше у світі внутрішнє водоймище, омиває п'ять країн: росію, Казахстан, Азербайджан, Іран і Туркменістан.

Населення тюленів Каспійського моря протягом десятиліть страждає від надмірного промислу та наслідків промислового забруднення.

Експерти кажуть, що зараз налічується близько 68 000 каспійських тюленів, порівняно з більш ніж одним мільйоном на початку 20 століття.

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