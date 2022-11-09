Более 130 тюленей найдены мертвыми на пляжах Каспия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Более 130 тюленей, что находятся под угрозой исчезновения, были найдены мертвыми на казахстанских пляжах Каспийского моря, передает УНН.
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"Обнаружены трупы мертвых тюленей", - сообщил AFP представитель министерства экологии Казахстана.
Детали
Министерство экологии сообщило, что 131 тюленя нашли мертвыми на пляжах Каспийского моря на западе страны.
Будет проведено вскрытие, и, по словам казахстанских экспертов-экологов, будут проанализированы образцы почвы и воды из этого района.
Дополнение
Каспийский тюлень, единственный вид, обитающий в Каспийском море, был включен правительством Казахстана в ноябре 2020 года в список исчезающих видов.
Каспийское море, самый большой в мире внутренний водоем, омывает пять стран: россию, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркменистан.
Население тюленей Каспийского моря в течение десятилетий страдает чрезмерным промыслом и последствиями промышленного загрязнения.
Эксперты говорят, что сейчас насчитывается около 68 000 каспийских тюленей по сравнению с более чем одним миллионом в начале 20 века.