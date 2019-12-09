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Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії

Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Понад 120 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) отримали з квітня 2019 року громадянство Росії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, передає УНН з посиланням на DW.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалені рішення про набуття громадянства", - наводять слова Колокольцева пресцентр МВС РФ.

Нагадаємо, що в липні цього року Київ закликав запровадити додаткові санкції проти РФ у відповідь на "паспортизацію" Донбасу.

3 жовтня поточного року Європейська Комісія направила країнам-членам ЄС та Шенгенської зони інструкції щодо опрацювання візових заяв від жителів непідконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей.

Розроблені інструкції для дипломатичних представництв цих країн в Україні та Росії універсальні для застосування під час прийому та обробки заяв на видачу віз для жителів ОРДЛО, зазначалося в повідомленні Єврокомісії.

Ще одним важливим пунктом стало надання Брюсселем консульствам країн-членів ЄС та Шенгенської зони критеріїв, за якими можна буде визначити видані жителям ОРДЛО російськими органами влади паспорти РФ. Це може сформувати основу для політики невизнання таких паспортів країнами-членами ЄС.

Самі ці інструкції є закритими, оскільки містять інформацію, як визначити такі паспорти.

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