Более 120 тысяч жителей ОРДЛО получили гражданство России

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений, а по 125 000 человек уже приняты решения о приобретении гражданства", - приводят слова Колокольцева пресс-центр МВД РФ.

Напомним, что в июле этого года Киев призвал ввести дополнительные санкции против РФ в ответ на "паспортизацию" Донбасса.

3 октября текущего года Европейская Комиссия направила странам-членам ЕС и Шенгенской зоны инструкции по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.

Разработаны инструкции для дипломатических представительств этих стран в Украине и России универсальные для применения во время приема и обработки заявлений на выдачу виз для жителей ОРДЛО, отмечалось в сообщении Еврокомиссии.

Еще одним важным пунктом стало предоставление Брюсселем консульствам стран-членов ЕС и Шенгенской зоны критериев, по которым можно будет определить выданные жителям ОРДЛО российскими органами власти паспорта РФ. Это может сформировать основу для политики непризнания таких паспортов странами-членами ЕС.

Сами эти инструкции являются закрытыми, так как содержат информацию, как определить такие паспорта.