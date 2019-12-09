Более 120 тысяч жителей ОРДЛО получили гражданство России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Более 120 000 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получили с апреля 2019 года гражданство России. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает УНН со ссылкой на DW.
"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений, а по 125 000 человек уже приняты решения о приобретении гражданства", - приводят слова Колокольцева пресс-центр МВД РФ.
Напомним, что в июле этого года Киев призвал ввести дополнительные санкции против РФ в ответ на "паспортизацию" Донбасса.
3 октября текущего года Европейская Комиссия направила странам-членам ЕС и Шенгенской зоны инструкции по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.
Разработаны инструкции для дипломатических представительств этих стран в Украине и России универсальные для применения во время приема и обработки заявлений на выдачу виз для жителей ОРДЛО, отмечалось в сообщении Еврокомиссии.
Еще одним важным пунктом стало предоставление Брюсселем консульствам стран-членов ЕС и Шенгенской зоны критериев, по которым можно будет определить выданные жителям ОРДЛО российскими органами власти паспорта РФ. Это может сформировать основу для политики непризнания таких паспортов странами-членами ЕС.
Сами эти инструкции являются закрытыми, так как содержат информацию, как определить такие паспорта.