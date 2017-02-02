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Понад 12 тис. небезпечних ламп вивезли із Вінницької області

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Виявлені у жовтні минулого року небезпечні люмінесцентні лампи нарешті вивезено з Вінницької області. Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції, передає УНН.

Понад 12 тис. небезпечних ламп вивезли із Вінницької області

Відпрацьовані люмінесцентні лампи, що належать до І класу небезпеки, було виявлено в лісосмузі за межами села Людавка.

“Відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до І класу небезпеки, при неправильному поводженні здатні спричинити значний негативний вплив на довкілля, а тому потребують утилізації спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

В даному випадку шкода, викликана засміченням та забрудненням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, склала 22035 гривень”, — повідомили в екоінспекції.

Жмеринська місцева прокуратура за даним фактом розпочала кримінальне провадження, проте винних так і не знайшла.

Місцева влада виділила 100 тис. грн на утилізацію вказаних небезпечних відходів.

Небезпечні відходи були перевезені до Кіровоградської області та 26 грудня передані підприємству, що займається утилізацією небезпечних відходів.

Нагадаємо, в той же час небезпечні відходи “Південної залізниці” ймовірно так і не будуть утилізовані. Тендер виграло державне підприємство “Укреко-ойл”, яке не має потужностей та бази для їх утилізації.

У тендерній документації ДП “Укреко-ойл” зазначено, що підприємство залучатиме субпідрядників. Однак субпідрядники заявили, що жодного відношення до цього тендеру не мають.

Попри те, що державне підприємство підконтрольне Мінприроди, там відмовились брати відповідальність за дії “Укреко-ойл”.

У “Південній залізниці” також повідомили, що вони не несуть відповідальність за проведення сумнівного тендеру.

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