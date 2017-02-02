Понад 12 тис. небезпечних ламп вивезли із Вінницької області
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Виявлені у жовтні минулого року небезпечні люмінесцентні лампи нарешті вивезено з Вінницької області. Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції, передає УНН.
Відпрацьовані люмінесцентні лампи, що належать до І класу небезпеки, було виявлено в лісосмузі за межами села Людавка.
“Відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до І класу небезпеки, при неправильному поводженні здатні спричинити значний негативний вплив на довкілля, а тому потребують утилізації спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
В даному випадку шкода, викликана засміченням та забрудненням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, склала 22035 гривень”, — повідомили в екоінспекції.
Жмеринська місцева прокуратура за даним фактом розпочала кримінальне провадження, проте винних так і не знайшла.
Місцева влада виділила 100 тис. грн на утилізацію вказаних небезпечних відходів.
Небезпечні відходи були перевезені до Кіровоградської області та 26 грудня передані підприємству, що займається утилізацією небезпечних відходів.
Нагадаємо, в той же час небезпечні відходи “Південної залізниці” ймовірно так і не будуть утилізовані. Тендер виграло державне підприємство “Укреко-ойл”, яке не має потужностей та бази для їх утилізації.
У тендерній документації ДП “Укреко-ойл” зазначено, що підприємство залучатиме субпідрядників. Однак субпідрядники заявили, що жодного відношення до цього тендеру не мають.
Попри те, що державне підприємство підконтрольне Мінприроди, там відмовились брати відповідальність за дії “Укреко-ойл”.
У “Південній залізниці” також повідомили, що вони не несуть відповідальність за проведення сумнівного тендеру.