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Более 12 тыс. опасных ламп вывезли из Винницкой области

Киев • УНН

 • 6096 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Обнаруженные в октябре прошлого года опасные люминесцентные лампы наконец вывезли из Винницкой области. Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции, передает УНН.

Более 12 тыс. опасных ламп вывезли из Винницкой области

Отработанные люминесцентные лампы, которые относятся к I классу опасности, были обнаружены в лесополосе за пределами села Людавка.

"Отработанные люминесцентные лампы относятся к I классу опасности, при неправильном обращении способны оказывать существенное негативное влияние на окружающую среду, а потому нуждаются в утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление операций в сфере обращения с отходами.

В данном случае вред, вызванный засорением и загрязнением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства, составил 22 035 гривен", - сообщили в экоинспекции.

Жмеринская местная прокуратура по данному факту начала уголовное производство, однако виновных так и не нашла.

Местные власти выделили 100 тыс. грн на утилизацию указанных опасных отходов.

Опасные отходы были перевезены в Кировоградскую область и 26 декабря их передали предприятию, занимающемуся утилизацией опасных отходов.

Напомним, в то же время опасные отходы "Южной железной дороги" вероятно так и не будут утилизированы. Тендер выиграло государственное предприятие "УКРЕКО-ойл", которое не имеет мощностей и базы для их утилизации.

В тендерной документации ГП "УКРЕКО-ойл" указано, что предприятие будет привлекать субподрядчиков. Однако субподрядчики заявили, что никакого отношения к этому тендеру не имеют.

Несмотря на то, что государственное предприятие подконтрольно Минприроды, там отказались брать ответственность за действия "УКРЕКО-ойл".

В "Южной железной дороге" также сообщили, что они не несут ответственность за проведение сомнительного тендера.

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