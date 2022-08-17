Понад 100 вибухів: росіяни обстріляли прикордоння Харківщини та Чернігівщини

Цитата

«Російські окупаційні війська обстрілюють прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, автоматичних гармат, САУ та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 9 громад на Чернігівщині, 1 громада Харківської області», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загалом нараховано понад 100 вибухів.

«Вогонь вівся з боку російських населених пунктів волфіно, тьоткіно, політотдєльчеськоє, комсомольскоє, вязове, сподарюшино, безімено», - інформує ДПСУ.

Доповнення

росіяни з ночі посилили удари по Харкову та області, вранці випустили більш ніж 5 ракет.