Понад 100 вибухів: росіяни обстріляли прикордоння Харківщини та Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли 9 громад на Чернігівщині та 1 громаду в Харківській області. Загалом нараховано понад 100 вибухів. Про це у середу повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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«Російські окупаційні війська обстрілюють прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, автоматичних гармат, САУ та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 9 громад на Чернігівщині, 1 громада Харківської області», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що загалом нараховано понад 100 вибухів.
«Вогонь вівся з боку російських населених пунктів волфіно, тьоткіно, політотдєльчеськоє, комсомольскоє, вязове, сподарюшино, безімено», - інформує ДПСУ.
Доповнення
росіяни з ночі посилили удари по Харкову та області, вранці випустили більш ніж 5 ракет.