Более 100 взрывов: россияне обстреляли пограничье Харьковской и Черниговской областей

Цитата

«Российские оккупационные войска обстреливают пограничье из ствольной артиллерии, минометов, автоматических пушек, САУ и гранатометов. Под вражеским огнем оказались 9 громад в Черниговской области, 1 громада в Харьковской области», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в общей сложности насчитано более 100 взрывов.

«Огонь велся со стороны российских населенных пунктов волфино, теткино, политотдельческое, комсомольское, вязовое, сподарюшино, безымянное», – информирует ГПСУ.

Дополнение

россияне с ночи усилили удары по Харькову и области, утром выпустили более 5 ракет.