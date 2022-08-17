Более 100 взрывов: россияне обстреляли пограничье Харьковской и Черниговской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли 9 громад в Черниговской области и 1 громаду в Харьковской области. В общей сложности насчитано более 100 взрывов. Об этом в среду сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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«Российские оккупационные войска обстреливают пограничье из ствольной артиллерии, минометов, автоматических пушек, САУ и гранатометов. Под вражеским огнем оказались 9 громад в Черниговской области, 1 громада в Харьковской области», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в общей сложности насчитано более 100 взрывов.
«Огонь велся со стороны российских населенных пунктов волфино, теткино, политотдельческое, комсомольское, вязовое, сподарюшино, безымянное», – информирует ГПСУ.
Дополнение
россияне с ночи усилили удары по Харькову и области, утром выпустили более 5 ракет.