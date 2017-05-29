Понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. 100 тис. 240 євро намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин Нідерландів, який прилетів на територію України з Амстердама. Зі слів громадянина, зазначені кошти належить йому особисто і призначалася для придбання будинку для батьків його дружини. Про це передає УНН з посиланням на управління Державної фіскальної служби у Київській області.
Працівники Київської митниці Державної фіскальної служби в пункті пропуску “Бориспіль” запобігли спробі ввезення на митну територію України значної партії валюти з порушенням митних правил.
"100 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин Нідерландів, який прилетів на територію України з Амстердама і для проходження митного контролю скористався спрощеною системою — “зелений коридор”, де, зокрема, передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 тис. євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті)", - йдеться у повідомленні.
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним “білої лінії” до інспектора митниці не звертався.
Після перетину пасажиром “білої лінії”, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю “зелений коридор”, на запитання щодо наявності в нього готівки, він відповів, що має при собі 100 тис. євро. Після цього пасажиру було запропоновано пред’явити всю готівку і він видав 100 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн, що знаходились у відкритому поліетиленовому пакеті в одному з відділень рюкзака.
Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина, зазначені кошти належить йому особисто і призначалася для придбання будинку для батьків його дружини.
Таким чином, громадянин Нідерландів перемістив через митний кордон України готівку в сумі, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі для нерезидентів України, з поданням заповненої в’їзної митної декларації, відповідно до постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 року.
З виявленої суми пасажиру було пропущено 10 тис. євро. За протоколом про порушення митних правил до винесення судом рішення у справі вилучено 90 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн.
Як повідомляв УНН 29 травня, в ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу.