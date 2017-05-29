Понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів

КИЇВ. 29 травня. УНН. 100 тис. 240 євро намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин Нідерландів, який прилетів на територію України з Амстердама. Зі слів громадянина, зазначені кошти належить йому особисто і призначалася для придбання будинку для батьків його дружини. Про це передає УНН з посиланням на управління Державної фіскальної служби у Київській області.