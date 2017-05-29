Понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30438 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 76593 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 85665 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 79223 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 106218 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75498 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84922 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96539 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88315 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 194252 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
79%
Популярнi новини

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 14886 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 21316 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 6968 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 10479 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 7760 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 85660 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 194249 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347489 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 282552 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16951 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15409 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 79219 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22505 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27514 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів

Київ • УНН

 • 10550 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. 100 тис. 240 євро намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин Нідерландів, який прилетів на територію України з Амстердама. Зі слів громадянина, зазначені кошти належить йому особисто і призначалася для придбання будинку для батьків його дружини. Про це передає УНН з посиланням на управління Державної фіскальної служби у Київській області. 

Понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів

Працівники Київської митниці Державної фіскальної служби в пункті пропуску “Бориспіль” запобігли спробі ввезення на митну територію України значної партії валюти з порушенням митних правил.

"100 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин Нідерландів, який прилетів на територію України з Амстердама і для проходження митного контролю скористався спрощеною системою — “зелений коридор”, де, зокрема, передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 тис. євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті)", - йдеться у повідомленні.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним “білої лінії” до інспектора митниці не звертався.

Після перетину пасажиром “білої лінії”, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю “зелений коридор”, на запитання щодо наявності в нього готівки, він відповів, що має при собі 100 тис. євро. Після цього пасажиру було запропоновано пред’явити всю готівку і він видав 100 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн, що знаходились у відкритому поліетиленовому пакеті в одному з відділень рюкзака.

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина, зазначені кошти належить йому особисто і призначалася для придбання будинку для батьків його дружини.

Таким чином, громадянин Нідерландів перемістив через митний кордон України готівку в сумі, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі для нерезидентів України, з поданням заповненої в’їзної митної декларації, відповідно до постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 року.

З виявленої суми пасажиру було пропущено 10 тис. євро. За протоколом про порушення митних правил до винесення судом рішення у справі вилучено 90 тис. 240 євро та 2 тис. 629 грн.

Як повідомляв УНН 29 травня, в ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34