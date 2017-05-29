Более 100 тыс. евро пытался ввезти в Украину гражданин Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. 100 тыс. 240 евро пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил гражданин Нидерландов, который прилетел в Украину из Амстердама. По словам гражданина, указанные средства принадлежит ему лично и предназначалась для покупки дома для родителей его жены. Об этом передает УНН со ссылкой на управление Государственной фискальной службы в Киевской области.
Работники Киевской таможни Государственной фискальной службы в пункте пропуска "Борисполь" пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Украины крупной партии валюты с нарушением таможенных правил.
"100 тыс. 240 евро и 2 тыс. 629 грн пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил гражданин Нидерландов, который прилетел в Украину из Амстердама, который для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой - "зеленый коридор", где, в частности, предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте)", - говорится в сообщении.
На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, до момента пересечения им "белой линии" к инспектору таможни не обращался.
После пересечения пассажиром "белой линии", которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", на вопрос о наличии у него наличности, он ответил, что имеет при себе 100 тыс. евро. После этого пассажиру было предложено предъявить всю наличность и он выдал 100 тыс. 240 евро и 2 тыс. 629 грн, которые находились в открытом полиэтиленовом пакете в одном из отделений рюкзака.
Указанная наличные перемещалась без признаков сокрытия. По словам гражданина, указанные средства принадлежит ему лично и предназначалась для покупки дома для родителей его жены.
Таким образом, гражданин Нидерландов переместил через таможенную границу Украины наличность в сумме, подлежащей обязательному письменному декларированию в полном объеме для нерезидентов Украины, с представлением заполненной въездной таможенной декларации, в соответствии с постановлением Правления НБУ № 148 от 27.05.2008 года.
С выявленной суммы пассажиру было пропущено 10 тыс. евро. По протоколу о нарушении таможенных правил до вынесения судом решения по делу изъято 90 тыс. 240 евро и 2 тыс. 629 грн.
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