Более 100 тыс. евро пытался ввезти в Украину гражданин Нидерландов

КИЕВ. 29 мая. УНН. 100 тыс. 240 евро пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил гражданин Нидерландов, который прилетел в Украину из Амстердама. По словам гражданина, указанные средства принадлежит ему лично и предназначалась для покупки дома для родителей его жены. Об этом передает УНН со ссылкой на управление Государственной фискальной службы в Киевской области.