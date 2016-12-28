Понад 100 поліцейських охоронятимуть порядок у Хмельницькому на Новий рік
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. В новорічну ніч у м. Хмельницький забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок понад 100 працівників поліції. Про це повідомили кореспонденту УНН у Хмельницькому відділі поліції ГУНП в області.
Як повідомили кореспонденту УНН у поліції, у слідчо-оперативних групах чергуватиме 27 працівників, до заходів залучено 77 працівників поліції. З них 35 правоохоронців Хмельницького ВП та територіальних відділень поліції, 36 патрульних УПП, які увійдуть до складу 18 автоекіпажів та 6 патрульних у пішому патрулі.
Також поліції допомагатимуть 14 членів громадських формувань з охорони публічної безпеки та порядку, які сформують 7 екіпажів автопатрулів недержавних охоронних фірм. Головне управління НП в області забезпечить місто резервом із 20 працівників на випадок виникнення надзвичайних подій.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 300 працівників поліції Хмельниччини чергуватимуть під час Новорічних святкувань.