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Понад 1 тис. 300 спрацювань за базою Інтерполу реалізували прикордонники в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. З початку року за базою даних Інтерполу прикордонники реалізували понад 1 тис. 300 спрацювань, з яких понад 100 на транспортні засоби і майже тисячу на розшукуваних громадян. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Понад 1 тис. 300 спрацювань за базою Інтерполу реалізували прикордонники в Україні

"Загалом з початку року за базою даних Інтерполу прикордонники вже реалізували понад 1300 спрацювань, з яких понад 100 на транспортні засоби і майже тисячу на розшукуваних громадян", - йдеться у повідомленні.

Завдяки бази даних Інтерополу учора на Одещині у пункті пропуску “Гребеники” прикордонники Подільського загону виявили автомобіль “JEEP GRAND CHEROKEE” 2007 року випуску, який був викрадений в Італії. За кермом автівки на номерах молдовської реєстрації перебував громадянин Молдови. За цим фактом поінформовано українське бюро Інтерполу в м. Київ, а автомобіль передано співробітникам Національної поліції.

Ще у 2-ох випадках у пунктах пропуску “Грем’яч” та “Запоріжжя-авіа” прикордонники Чернігівського і Бердянського загону за базою Інтерполу виявили та затримали 2-ох розшукуваних злочинців — громадянина Молдови та громадянина Росії.

Як повідомляв УНН 16 травня, прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол.

Українські Національні Новини

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