Более 1 тыс. 300 срабатываний по базе Интерпола проработали пограничники в Украине

"Всего с начала года по базе данных Интерпола пограничники уже реализовали более 1300 срабатываний, из которых более 100 на транспортные средства и почти тысячу на разыскиваемых граждан", - говорится в сообщении.

Благодаря базе данных Интеропола вчера в Одесской области в пункте пропуска "Гребеники" пограничники Подольского отряда обнаружили автомобиль "JEEP GRAND CHEROKEE" 2007 года выпуска, который был похищен в Италии. За рулем автомобиля на номерах молдавской регистрации находился гражданин Молдовы. Об этом факте были проинформированы сотрудники украинского бюро Интерпола в г.. Киев, а автомобиль передан сотрудникам Национальной полиции.

Еще в 2-х случаях в пунктах пропуска "Гремяч" и "Запорожье-авиа" пограничники Черниговского и Бердянского отрядов по базе Интерпола обнаружили и задержали 2-х разыскиваемых преступников - гражданина Молдовы и гражданина России.

Как сообщал УНН 16 мая, пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом.