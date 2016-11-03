Понад 1,2 тис. співробітників жандармерії відсторонили в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Туреччина відсторонила 1218 співробітників жандармерії в рамках розслідування невдалого перевороту в липні. Про це повідомив чиновник з міністерства внутрішніх справ країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Туреччина вже звільнила або відсторонила більше 110 тис. держслужбовців, суддів, прокурорів, військовослужбовців та інших за підозрою в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту.
Нагадаємо, Туреччина назвала другого головного підозрюваного в організації перевороту.