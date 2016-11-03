Более 1,2 тыс. сотрудников жандармерии отстранили в Турции

Турция уже уволила или отстранила более 110 тыс. госслужащих, судей, прокуроров, военнослужащих и других по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота.

Напомним, Турция назвала второго главного подозреваемого в организации переворота .