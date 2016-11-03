Более 1,2 тыс. сотрудников жандармерии отстранили в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Турция отстранила 1218 сотрудников жандармерии в рамках расследования неудавшегося переворота в июле. Об этом сообщил чиновник из министерства внутренних дел страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Турция уже уволила или отстранила более 110 тыс. госслужащих, судей, прокуроров, военнослужащих и других по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота.
Напомним, Турция назвала второго главного подозреваемого в организации переворота .