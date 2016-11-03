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15 марта, 19:03 • 114888 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165588 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137338 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129840 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112573 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105333 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101338 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Более 1,2 тыс. сотрудников жандармерии отстранили в Турции

Более 1,2 тыс. сотрудников жандармерии отстранили в Турции

Киев • УНН

 • 7680 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Турция отстранила 1218 сотрудников жандармерии в рамках расследования неудавшегося переворота в июле. Об этом сообщил чиновник из министерства внутренних дел страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Турция уже уволила или отстранила более 110 тыс. госслужащих, судей, прокуроров, военнослужащих и других по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота.

Напомним, Турция назвала второго главного подозреваемого в организации переворота .

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