Помста за політичні погляди: пенсіонер заявив поліції, що сусід має гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Хмельницькому пенсіонер, щоб помститися сусідові по лікарні за полярні політичні погляди, повідомив поліції про наявність у того гранати. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
“Пенсіонер посперечався з іншим пацієнтом щодо політичних поглядів і, щоб помститися, подзвонив правоохоронцям та повідомив, що у останнього є граната і він погрожує її підірвати”, — йдеться у повідомленні.
На місці події дідусь зізнався поліції, що просто хотів налякати сусіда по палаті за те, що він не підтримує його політичних поглядів.
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Тепер “жартівникові” доведеться відповідати за свій необдуманий вчинок — стосовно нього склали адміністративний протокол відповідно до статті 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до санкції цієї статті завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб тягне за собою накладення штрафу до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.