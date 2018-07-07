Месть за политические взгляды: пенсионер заявил полиции, что у соседа есть граната

"Пенсионер поспорил с другим пациентом по политическим взглядам и, чтобы отомстить, позвонил правоохранителям и сообщил, что у последнего есть граната и он угрожает ее взорвать", - говорится в сообщении.

На месте происшествия дедушка признался полиции, что хотел напугать соседа по палате за то, что он не поддерживает политических взглядов.

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Теперь "шутнику" придется отвечать за свой необдуманный поступок - в отношении него составили административный протокол в соответствии со статьей 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно санкции этой статьи заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или аварийных служб влечет наложение штрафа до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.