Помпео завтра зустрінеться із Пристайком: про що говоритимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра у Міністерстві закордонних справ відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем США Майком Помпео, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
“31 січня 2020 року о 9.30 у Міністерстві закордонних справ відбудеться зустріч Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем США Майком Помпео”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, під час зустрічі будуть обговорені “питання подальшої політичної взаємодії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності, просування внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічної та інвестиційної співпраці”.
Після завершення переговорів Пристайко і Помпео візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіалу “Стіна пам’яті загиблих за Україну”.
Раніше Офіс Президента назвав дату зустрічі Зеленського з Помпео.
Нагадаємо, Помпео проведе в Україні зустріч з Президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.