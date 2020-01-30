Помпео завтра встретится с Пристайко: о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра в Министерстве иностранных дел состоится встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"31 января 2020 года в 9.30 в Министерстве иностранных дел состоится встреча Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, во время встречи будут обсуждены "вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ в нашем государстве, развитие экономического и инвестиционного сотрудничества".
После завершения переговоров Пристайко и Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".
Ранее Офис Президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео.
Напомним, Помпео проведет в Украине встречу с Президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности.