Помпео завтра встретится с Пристайко: о чем будут говорить

"31 января 2020 года в 9.30 в Министерстве иностранных дел состоится встреча Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время встречи будут обсуждены "вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ в нашем государстве, развитие экономического и инвестиционного сотрудничества".

После завершения переговоров Пристайко и Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".

Ранее Офис Президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео.

Напомним, Помпео проведет в Украине встречу с Президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности.