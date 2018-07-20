Помпео: Трамп в Гельсінкі знайшов шлях для позитивного і конструктивного діалогу з Путіним

“Президенту (Трампу) вдалося досягти однієї з цілей (саміту) — створити спосіб, що дозволяє двом лідерам великих держав вести позитивний і конструктивний діалог з важливих тем”, — зазначив Помпео. “Є ряд питань, в яких інтереси і цінності наших двох країн розходяться, і президент дуже стурбований цим”, — додав він.

Держсекретар також підтвердив, що на зустрічі був “досягнутий прогрес на шляху більш тісної співпраці у протидії тероризму”. “Були зроблені зусилля для початку обговорення питання контролю над ядерними озброєннями з метою запобігти їх поширення. Було обговорено безліч речей, які потрібно дуже серйозно опрацювати”, — продовжував держсекретар США.

Він, однак, засумнівався в словах посла РФ в США Анатолія Антонова про те, що на саміті Росії та США в Гельсінкі були досягнуті важливі усні домовленості. “Я не впевнений, що можу в великій мірі покладатися на слова російського посла. Час від часу їм хочеться розповідати різні історії”, — сказав Помпео.

Як повідомляв УНН, главу розвідки США насмішило запрошення Трампа Путіну відвідати Вашингтон.