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Помпео: Трамп в Гельсінкі знайшов шлях для позитивного і конструктивного діалогу з Путіним

Помпео: Трамп в Гельсінкі знайшов шлях для позитивного і конструктивного діалогу з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Президенту Дональду Трампу на саміті США — Росія вдалося досягти однієї з поставлених цілей — знайти шлях для конструктивного діалогу з російським лідером Володимиром Путіним по ряду найбільш актуальних питань. З такою заявою виступив у четвер в інтерв’ю телеканалу Fox News держсекретар Майкл Помпео, інформує УНН.

“Президенту (Трампу) вдалося досягти однієї з цілей (саміту) — створити спосіб, що дозволяє двом лідерам великих держав вести позитивний і конструктивний діалог з важливих тем”, — зазначив Помпео. “Є ряд питань, в яких інтереси і цінності наших двох країн розходяться, і президент дуже стурбований цим”, — додав він.

Держсекретар також підтвердив, що на зустрічі був “досягнутий прогрес на шляху більш тісної співпраці у протидії тероризму”. “Були зроблені зусилля для початку обговорення питання контролю над ядерними озброєннями з метою запобігти їх поширення. Було обговорено безліч речей, які потрібно дуже серйозно опрацювати”, — продовжував держсекретар США.

Він, однак, засумнівався в словах посла РФ в США Анатолія Антонова про те, що на саміті Росії та США в Гельсінкі були досягнуті важливі усні домовленості. “Я не впевнений, що можу в великій мірі покладатися на слова російського посла. Час від часу їм хочеться розповідати різні історії”, — сказав Помпео.

Як повідомляв УНН, главу розвідки США насмішило запрошення Трампа Путіну відвідати Вашингтон.

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