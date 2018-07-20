Помпео: Трамп в Хельсинки нашел путь для положительного и конструктивного диалога с Путиным

“Президенту (Трампу) удалось достичь одной из целей (саммита) — создать способ, позволяющий двум лидерам великих держав вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам”, — отметил Помпео. “Есть ряд вопросов, в которых интересы и ценности наших двух стран расходятся, и президент очень обеспокоен этим”, — добавил он.

Госсекретарь также подтвердил, что на встрече “достигнут прогресс на пути более тесного сотрудничества в противодействии терроризму”. “Были предприняты усилия для начала обсуждения вопроса контроля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распространение. Были обсуждены множество вещей, которые нужно очень серьезно проработать”, — продолжал госсекретарь США.

Он, однако, усомнился в словах посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что на саммите России и США в Хельсинки были достигнуты важные устные договоренности. “Я не уверен, что могу в большой степени полагаться на слова российского посла. Время от времени им хочется рассказывать различные истории”, — утверждал Помпео.

Как сообщал УНН, глава разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон.